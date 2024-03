Kommunalwahl: Liberale stellen fragwürdige Kandidaten auf

Ploiești/Jassy/Temeswar (ADZ) - Die mitregierenden Liberalen wollen weitgehend selbst die unter Korruptionsverdacht stehenden Parteikollegen abermals bei der nahenden Kommunalwahl antreten lassen. So laufen die Prahovaer Liberalen diese Tage Sturm, um ihren gegenwärtig unter Polizeiaufsicht stehenden Kreisratschef Iulian Dumitrescu, gegen den die DNA wegen Bestechlichkeit ermittelt, partout erneut für das Amt aufzustellen. Alle PNL-Bürgermeister aus dem Kreis Prahova würden geschlossen hinter Dumitrescu stehen, der unermüdlich zum Wohl des Kreises gearbeitet habe – letzterer brauche „keine Experimente, sondern Kontinuität“, hieß es in einem Schreiben an die Parteispitze. Jedoch steht Dumitrescu laut Korruptionsjägern im Verdacht, rund 16 Millionen Lei an Schmiergeldern kassiert zu haben – wobei zumindest der PNL-Spitze schwanen dürfte, dass mit einem derartigen Kandidaten im Wahlkampf schwerlich Staat zu machen ist. Entsprechend verlautete Liberalenchef Nicolae Ciucă, dass die Kandidaten des PNL-Verbands Prahova bei der Kommunalwahl noch nicht abgesegnet seien und die PNL-Führung „jede einzelne Kandidatur“ eingehend prüfen werde.



Dafür segnete die PNL-Spitze sang- und klanglos die vom Parteiverband Jassy aufgestellten Kandidaten zur Kommunalwahl ab – nämlich Bürgermeister Mihai Chirica und Kreisratschef Costel Alexe, die beide für eine weitere Amtszeit antreten dürfen, obwohl sie sich wegen Korruptions- oder korruptionsnahen Delikten vor Gericht zu verantworten haben, Alexe sogar in zwei Prozessen.



Die Temeswarer Liberalen beschlossen indes, den früheren Bürgermeister der Stadt, Nicolae Robu, als Herausforderer von Amtsinhaber Dominic Fritz (USR) antreten zu lassen, obwohl die DNA seit letztem Jahr gegen Robu wegen Amtsmissbrauchs ermittelt.