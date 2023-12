Kontrollaktion im Hafen Konstanza

Konstanza (ADZ) - Bei einer erstmaligen großangelegten Kontrollaktion seitens der Umweltbehörde im Hafen von Konstanza sind fünf Strafen von insgesamt 320.000 Lei an fünf Betriebe verhängt worden, während einem Unternehmen die Betriebsgenehmigung entzogen wurde.



Im Visier der vom 27. bis zum 29. November durchgeführten elf Kontrollen standen Wirtschaftstätigkeiten mit Auswirkungen auf die Qualität von Wasser, Luft und Boden sowie auf das Ökosystem an der Küste und im Schwarzen Meer, teilte die Umweltbehörde mit. An Ordnungswidrigkeiten wurden festgestellt: fehlende Genehmigungen bzw. fehlende regelnde Dokumente in Bezug auf den Umweltschutz, Nichtbeachtung von vorhandenen Dokumenten zur Regelung vom Umweltauflagen, Abweichungen von den Vorschriften zur Abfallbehandlung sowie fehlende spezielle Lagerstätten für Schrott und Sondermüll. Ein besonderer Fall, so die Umweltbehörde, war ein Unternehmen, das im Bereich des Abwrackens von Schiffen völlig ohne Umweltgenehmigungen tätig war. Dieses wurde mit einer Strafe von 60.000 Lei und einem Betriebsverbot belegt.



Die Kontrollen werden in nächster Zeit weitergeführt, heißt es seitens der Umweltbehörde.