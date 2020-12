Kontroverse zur Impfung von Lehrpersonal

Bukarest (ADZ) – Laut Impfstrategie sollen Lehrkräfte erst in der zweiten Etappe, Ende März oder Anfang April, gegen Covid-19 geimpft werden – nach den Angestellten in Gesundheitswesen, Transport, Lebensmittelvertrieb und Sicherheit. Dies löste kontroverse Diskussionen aus: Einige Spezialisten verbinden die Impfung der Lehrer mit dem Zeitpunkt der Öffnung der Schulen, der so schnell wie möglich erfolgen solle. Andererseits zeigte eine Umfrage der Gewerkschaft, dass über die Hälfte der Lehrer eine Impfung ablehnen.