Korruptionsindex geringfügig besser

Bukarest (ADZ) - Rumänien hat sich bei dem von Transparency International gemessenen Korruptionsempfinden zwar etwas verbessern können (um einen Punkt von 45 auf 46), doch gebracht hat das nichts. Zum vierten Jahr in Folge rangiert das Land nämlich auf Platz 64, dem drittschlechtesten in der EU. In der Union sind nach der Wahrnehmung der eigenen Steuerzahler nur Bulgarien und Ungarn noch korrupter als Rumänien. Am wenigsten korrupt sind die nordeuropäischen Länder Dänemark, Finnland und Norwegen.