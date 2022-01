Korruptionswahrnehmung: Rumänien 25. Platz in der EU

Bukarest (ADZ) – Rumäniens öffentlicher Sektor wird dem Korruptionswahrnehmunsindex der Organisation Transparency International (TI) nach weiterhin als einer der korruptesten in der Europäischen Union eingestuft – schlechter schneiden Ungarn und Bulgarien ab. Entsprechend dem am Dienstag veröffentlichten Index für das Jahr 2021 hat Rumänien über die vergangenen zehn Jahre praktisch keine Verbesserung erfahren, das Land wird mit 45 von 100 möglichen Punkten angeführt (2012: 44 Punkte).



Laut TI haben Regierungen, einschließlich in gut platzierten EU-Ländern, die Covid-Pandemie ausgenutzt, um die exekutive Gewalt zu erweitern, öffentliche Informationen zu verbergen und Bürgerrechte einzuschränken. Hierzu-lande habe sich vor allem der Bereich der öffentlichen Anschaffungen als anfällig erwiesen und auf die Transparenz öffentlicher Ausgaben ausgewirkt.



Für den Index sammelt TI aus verschiedenen Quellen Daten dazu, wie Geschäftsleute und „Landesexperten“ die Korruption im öffentlichen Sektor wahrnehmen.