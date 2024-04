Krankenkasse: Kein Geld für 4. Quartal

Bukarest (ADZ) – Die Mittel der Landeskrankenkasse reichen laut CNAS-Präsidentin Valeria Herdea nur bis Ende September. Für die letzten drei Monate des Jahres sei kein Geld mehr da, sagte sie am Montag. Um langfristig Abhilfe zu schaffen, müssten sich „alle anstrengen“, um die Ausgaben und Verluste zu drosseln und die Patienten zur vergleichsweise kostengünstigeren Prophylaxe zu überzeugen, damit es in den folgenden Jahren nicht zum Krankheitsfall kommt und eine korrekte Planung möglich wird, führte Herdea bei einer Fachveranstaltung hinzu. Versicherte haben Rechte, aber auch Pflichten – und dazu sollte eben auch ein jährlicher Arztbesuch gehören, fand sie.



Die Kassenchefin kündigte an, dass ein behördenübergreifendes Projekt anlaufen werde, im Zuge dessen das Finanzministerium, die Ärztekammer und die Krankenkasse in gemeinsamen Teams die Wirksamkeit der Gesundheitsdienstleister überprüfen sollen. Eine Einladung sei auch ans Gesundheitsministerium ergangen.