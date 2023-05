Krasser Nachwuchsmangel an Polizeischulen

Bukarest (ADZ) – Bei den am Wochenende landesweit stattgefundenen Aufnahmeprüfungen an den Polizeischulen sind im Durchschnitt nur 56,5 Prozent der verfügbaren Plätze besetzt worden, geht aus einer Pressemitteilung der Gewerkschaft der Polizeibeamten (SNPPC) von Montag hervor. „Wir weisen darauf hin, dass wir seit vielen Jahren im freien Fall sind!“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Gewerkschaft spricht von der „derzeit schwärzesten Zeitspanne in der Geschichte der Polizeischulen“.



Für die landesweit 2880 verfügbaren Ausbildungsplätze an den Polizeischulen von Câmpina, Klausenburg, Großwardein, Fălticeni, Drăgășani und Boldești Scăeni haben sich nur 2138 Kandidaten eingeschrieben. Knapp ein Viertel der Studienplätze blieben also schon vor der Prüfung unbesetzt. Am schlimmsten war die Situation in Großwardein, Drăgășani und Fălticeni, wo es nicht einmal für die Hälfte der Plätze Bewerber gab. „Es ist ein totales Desaster“, so die Gewerkschafter.