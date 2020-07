Kreis Argeș führt allgemeine Mundschutz-Pflicht ein

Pitești (ADZ) - Im Landeskreis Argeș gilt vor dem Hintergrund seiner rasant steigenden SARS-CoV-2-Infektionsfälle seit dem gestrigen Mittwoch eine allgemeine Nasen-Mundschutz-Pflicht – sowohl im Freien als auch in allen öffentlichen geschlossenen Räumen.



Wie der Präfekt von Argeș, Emanuel Soare, am Dienstag bekannt gab, haben Kommunalbehörden und Katastrophenschutz nach eingehender Prüfung der epidemiologischen Situation vor Ort die Einführung des obligatorischen Mundschutzes „in allen Städten und Ortschaften des Kreises, für alle Personen im Alter von mehr als 5 Jahren“ beschlossen – Quarantäne und Isolation allein würden offenbar nicht ausreichen, um die Ausbreitung des Virus einiger-maßen einzudämmen. Nach Angaben des Präfekten müssen zudem Flohmärkte geschlossen bleiben, Märkte und weitere viel besuchte Orte strikt kontrolliert werden, während private Feiern und Events lediglich eingeschränkt bzw. bis 22 Uhr stattfinden dürfen.



Dem Beispiel von Argeș könnte der benachbarte Landeskreis Dâmbovița folgen: Wie Präfekt Aurelian Popa mitteilte, will der Kreisrat über eine allgemeine Schutzmasken-Pflicht im gesamten Verwaltungsbezirk ab Donnerstag befinden.