Kreisratsvize in flagranti ertappt

Suceava/Klausenburg (ADZ) – Der Vizepräsident des Kreisrats Suceava, Silviu Cristinel Crețu, ist von der Antikorruptionsbehörde DNA am Montag in flagranti ertappt worden, als er 40.000 Euro als Bestechung angenommen hat, laut Pressemitteilung der DNA Klausenburg/Cluj. Crețu habe bereits im Dezember 2020 von demselben Geschäftsmann 40.000 Euro für die reibungslose Abwicklung eines öffentlichen Vertrags gefordert und erhalten, so die Ermittler. Gegen Crețu wird wegen Bestechungsannahme und Einflussnahme ermittelt.