Krieg in Osteuropa: Russland startet „Militäroperation“ in der Ukraine

Kiew/Moskau (ADZ/dpa/Reuters/Interfax) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat in der Nacht auf Donnerstag seinen Angriff gegen die Ukraine gestartet. In einer Fernsehansprache teilte Putin mit, die „Entscheidung für eine Militäroperation getroffen“ zu haben.



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verhängte das Kriegsrecht über das gesamte Land und forderte eine weltweite „Anti-Putin-Koalition“ – die Welt müsse „Russland zum Frieden zwingen“. Die ukrainischen Bürger forderte Selenskyj auf, nicht in Panik zu geraten. „Wir sind auf alles vorbereitet, wir werden siegen“, sagte der Präsident. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sprach von einem „groß angelegten Krieg“ gegen sein Land. „Putin hat gerade eine große Invasion der Ukraine gestartet. Friedliche ukrainische Städte werden attackiert. Das ist ein Angriffskrieg“, twitterte der Minister.



Russland konzentrierte sich zu Beginn seiner „Militäroperation“ zunächst auf den östlichen Teil der Ukraine – es gab Berichte über Einschläge aus den Städten Charkiw und Dnipro, Odessa, Berdjansk und Kramatorsk, wie die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform meldete. Auch in der Hauptstadt Kiew und der Millionenstadt Charkiw seien Kommandozentralen des ukrainischen Militärs mit Raketen angegriffen worden. In der Stadt Donezk starteten die prorussischen Separatisten nach eigenen Angaben massive Angriffe auf die ukrainische Armee.



Das russische Verteidigungsministerium verlautete am Donnerstagvormittag, die ukrainische Luftwaffe unschädlich gemacht zu haben, während nach Angaben ukrainischer Grenzschützer erste russische Bodentruppen in die Ukraine vordrangen. Der Nachrichtenagentur Interfax zufolge griff Russland auch vom Wasser aus an – es habe Landungsoperationen der Schwarzmeerflotte im Asowschen Meer und in Odessa gegeben. Auch in Mariupol gab es schwere Explosionen.



Die Ukraine schloss ihren Luftraum komplett, wie der staatliche Rundfunk meldete.