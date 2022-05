Lebensmittelsicherheit: Aurescu in New York

Bukarest (ADZ) – Außenminister Bogdan Aurescu hat auf Einladung seines US-Amtskollegen Antony Blinken gestern und vorgestern an Treffen zum Thema globale Lebensmittelsicherheit in New York teilgenommen. Auf dem Ministertreffen und dem UN-Sicherheitsrat wurden Lösungen für die drohende weltweite Lebensmittelkrise durch die russische Invasion in der Ukraine diskutiert. Aurescu präsentierte die rumänischen Bemühungen zur wirtschaftlichen Unterstützung der Ukraine, einschließlich durch Getreideexporte über rumänische Donau- und Schwarzmeerhäfen.