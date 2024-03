Leiterin der EU-Vertretung suspendiert sich vom Amt

Bukarest (ADZ) - Die Chefin der Vertretung der EU-Kommission in Rumänien, Ramona Chiriac, hat sich vom Amt suspendiert und unbezahlten Urlaub beantragt, um bei der Europawahl vom 9. Juni l. J. als Spitzenkandidatin der Koalition antreten zu können. Nach Angaben der Vertretung der EU-Kommission hierzulande wird deren Leitung ab sofort von Chiriacs bisheriger Stellvertreterin, Mara Roman, übernommen. Die Vertretung stellte zudem in einer Pressemitteilung klar, dass zeitweilige Mitarbeiter und Beamte der EU-Kommission, wie jeder andere europäische Bürger auch, berechtigt seien, bei der Wahl zum Europäischen Parlament anzutreten, und „Frau Chiriac sowohl ihre Vorgesetzten als auch die zuständigen Ressorts der EU-Kommission über diese ihre Absicht bereits unterrichtet hat“.



Chiriac hatte der Vertretung der EU-Kommission in Rumänien seit 2021 vorgestanden; die seit 2008 aktive Karrierediplomatin gilt vor allem im Bereich der Europapolitik als hocherfahren. Die beiden Koalitionspartner PSD und PNL hatten zu Wochenbeginn bekanntgegeben, Chiriac als Listenerste auf ihrer gemeinsamen Wahlliste für die Europawahl aufstellen zu wollen.