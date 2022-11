Letzte Rechtsmittel abgelehnt: Udrea bleibt im Knast

Bukarest (ADZ) - Die wegen Korruptionsdelikten zu sieben Jahren Haft verurteilte Ex-Ministerin Elena Udrea bleibt im Knast – das Oberste Gericht (OG) lehnte am Montag ihre in der Causa „Boxgala Bute“ eingelegte Kassationsbeschwerde als unbegründet ab, die frühere Politikerin muss ihre Haftstrafe folglich absitzen. Die Kassationsbeschwerde war Udreas letzte Hoffnung gewesen, nachdem das OG im Sommer auch ihren Antrag auf Haftaussetzung abgelehnt hatte. Udrea war im April vom OG rechtskräftig verurteilt worden, wollte sich daraufhin nach Griechenland absetzen, wurde aber in Bulgarien gefasst und letztlich ausgeliefert.