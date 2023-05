Liberale drängen Ciucă zum Verbleib in der Regierung

Bukarest (ADZ) - Angesichts des Ende Mai anstehenden Regierungswechsels jagt bei den mitregierenden Liberalen diese Tage eine Sitzung die andere. Partei- und Noch-Regierungschef Nicolae Ciucă traf am Montag mit den Chefs der lokalen PNL-Verbände zusammen, am Dienstag stand sodann eine Sitzung des erweiterten Leitungsgremiums bzw. des Exekutivbüros der PNL an. Zu den Kernthemen der Beratungen gehörte auch Ciucăs politische Zukunft nach seinem voraussichtlich am 26. Mai erfolgenden Rücktritt als Premierminister – wobei die liberalen Verbandschefs zurzeit vermehrt auf seinem Verbleib im neuen Kabinett unter Marcel Ciolacu (PSD) drängen. So hob der Chef des PNL-Verbands Kronstadt, Adrian Veștea, hervor, dass Ciucăs Verbleib in der Regierung für „mehr Gleichgewicht“ in der PSD-geführten Exekutive sorgen würde. Auch der Chef des PNL-Verbands Vaslui und frühere Gesundheitsminister Nelu Tătaru war der Meinung, dass Ciucă als Vizepremier weiter „im Mittelpunkt der Regierungstätigkeit stehen“ würde, und empfahl, „vom gängigen Vorurteil“, demzufolge ein Premierminister unter keinen Umständen ein Vizepremier- oder Ministeramt anzutreten hat, gefälligst abzurücken.