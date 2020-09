Liberale schließen Mehrheiten mit Sozialdemokraten aus

Bukarest (ADZ) - Die regierende PNL ist aus der Kommunalwahl von Sonntag nach Angaben ihres Generalsekretärs Robert Sighiartău als „stärkste Partei“ hervorgegangen. Seine Partei habe beim Urnengang vom Wochenende ein Landesergebnis von „mehr als 34 Prozent“ eingefahren und komme nach derzeitigem Stand der Dinge bzw. Teilergebnissen auf „mehr als 1300 Bürgermeister“, was für sie ein „historischer Wert“ sei, sagte Sighiartău am Montag.



Dem PNL-Politiker zufolge liegt das Landesergebnis der PSD bei „etwa 30 Prozent“, während das junge Reformbündnis USR-PLUS auf 13 Prozent kommt. Gegenüber den Medien stellte Sighiart˛u zudem klar, dass die Liberalen eventuelle Mehrheiten mit der PSD auf Kommunalebene ausschließen – die Parteispitze habe beschlossen, dass es „keinerlei Mehrheiten oder Schulterschlüsse mit der PSD geben wird“. Nach Angaben des PNL-Generalsekretärs ist in insgesamt 17 Landeskreisen mit liberalen Verwaltungen bzw. Kreisräten zu rechnen – nämlich in Alba, Arad, Bihor, Kronstadt/Braşov, Karasch-Severin, Klausenburg/Cluj, Konstanza, Giurgiu, Jassy/Iaşi, Ilfov, Prahova, Sălaj, Hermannstadt/Sibiu, Suceava, Maramureş, Temesch/Timiş und Vrancea.