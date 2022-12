Löhne für Staatsdiener um zehn Prozent erhöht

Bukarest (ADZ) – Die Bruttolöhne für alle Staatsbediensteten mit Ausnahme der Amtsträger steigen ab 1. Januar 2023 um zehn Prozent im Vergleich zum Dezember dieses Jahres. Der Rentenpunkt steigt um 12,5 Prozent, von 1586 auf 1785 Lei. Rentner mit Einkommen unter 3000 Lei erhalten außerdem einen Zuschuss in zwei Tranchen. Dies legt eine vorigen Dienstag veröffentliche Eilverordnung des Finanzministeriums fest, die weitere fiskal-budgetäre Maßnahmen regelt.



Der Zuschuss für Rentner mit Monatseinkommen bis zu 1500 Lei beträgt 1000 Lei. Für Renten zwischen 1501 bis 2000 Lei beträgt er 800 Lei, für Renten zwischen 2001 und 3000 Lei nur 600 Lei. Ausbezahlt wird jeweils im Januar und Oktober des nächsten Jahres.



Weitere Maßnahmen: Bei Mindestlohn und Steuerhöhe bis 4000 Lei bleiben 200 Lei unversteuert. Die Soldatenrenten steigen je nach Höhe und Berechnungsjahr um 1,3 bis 12,5 Prozent. Ab 2023 können Prämien ausbezahlt werden für: Sportler mit besonderen Leistungen in offiziellen nationalen und internationalen Wettbewerben/Olympiaden; Gewinner in Wettbewerben/Olympiaden für Schüler oder Studenten, Wissenschaftler; außerdem für deren Lehrer oder Trainer.