Luftverschmutzung: Minister kündigt Maßnahmen an

Bukarest (ADZ) - Umweltminister Costel Alexe hat am Montag angekündigt, dass er die Auswechslung der Leitung der Umweltschutzbehörde Bukarest (APM) eingeleitet habe, da er erst am Montagmorgen über Facebook von den extrem hohen Feinstaubwerten aus der Nacht von Sonntag auf Montag erfahren habe. Für die Nachrichtenplattform „cursdeguvernare.ro“ erklärte Alexe, dass Industrieanlagen, welche im Produktionsprozess Verbrennungen durchführen, mit Gerätschaft zur Messung der Luftqualität ausgerüstet werden und die Messwerte in Echtzeit an die Umweltschutzbehörde übermitteln sollen.



Im Umkreis von Bukarest hat die Polizei am Dienstagvormittag Durchsuchungen bei zwei Unternehmen und mehreren Privatpersonen, die verdächtigt werden, illegal Müll gesammelt, transportiert, abgelagert und vergraben zu haben, durchgeführt. Am Montag hatte „G4Media“ berichtet, dass die Umweltaufsicht Bukarest (GNM) 2019 keine einzige Strafe wegen illegaler Abfallhalden verhängt hatte.