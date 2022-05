MAE: Journalisten sollen nicht nach Transnistrien reisen

Bukarest (ADZ) – Zwei in Transnistrien von den Ordnungskräften festgesetzte rumänische Journalisten des Senders Digi24 sind am Mittwochvormittag auf Intervention des rumänischen Außenministeriums (MAE) freigekommen. Der Sender hatte am Dienstagabend den Kontakt zu ihnen verloren. Über die rumänische Botschaft in Chișinău wurden die Journalisten am Mittwoch nach sechsstündigem Verhör befreit. Das MAE empfiehlt Journalisten, nicht nach Transnistrien zu reisen, zumal für ausländische Journalisten Einreiseverbot besteht.