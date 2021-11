Maia Sandu auf Staatsbesuch in Bukarest

Bukarest (ADZ) – Die proeuropäische Staatspräsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, wird heute auf Einladung ihres rumänischen Amtskollegen Klaus Johannis in Bukarest zu Besuch erwartet – Anlass ist der 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den Nachbarländern. Auf Sandus Programm stehen ein Treffen mit Präsident Johannis sowie eine gemeinsame Pressekonferenz. Sandus Besuch biete zudem die Gelegenheit, die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern in Richtung europäischer Integration der Republik Moldau zu festigen, teilte das rumänische Präsidialamt in einer Presseerklärung mit.