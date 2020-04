Mann nach Angriff auf Polizisten erschossen

Bukarest (ADZ) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Mann, der zunächst Nachbarn bedroht und später vor Ort eingetroffene Ordnungskräfte angegriffen hat, in einem Wohnblock im ersten Bukarester Stadtbezirk von einem der Polizisten erschossen. Wie die Polizeidirektion der Stadt Bukarest bekannt gab, ist der Mann später im Krankenhaus gestorben. Laut Mitteilung der Polizei hatte der Mann mehrere spitze Gegenstände an sich getragen und hat auch einen der Beamten verletzt, letzterer befinde sich in stabilem Zustand.



Laut der Nachrichtenagentur news.ro, welche sich auf Quellen unter den Ermittlungsbehörden bezieht, war der Mann im Januar 2016 mit dem Auto in den Zaun des Regierungssitzes gefahren. Er habe damals angegeben, beweisen zu wollen, dass jederzeit auch in Rumänien ein Terroranschlag erfolgen könne. In Folge des Strafverfahrens hatte ihm das Amtsgericht des ersten Bukarester Stadtbezirks auferlegt, in psychiatrische Behandlung zu gehen.