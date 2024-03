Margen für Basisprodukte bis Jahresende gedeckelt

Bukarest (ADZ) – Präsident Klaus Johannis hat das Gesetz ausgefertigt, durch das die Handelsaufschläge für eine Reihe von Grundnahrungsmitteln bis Ende 2024 gedeckelt bleiben. Die Sozialdemokraten, die die Initiative maßgeblich unterstützen, behaupten in einer Pressemeldung, dass die Begrenzung der Margen trotz „einiger saisonbedingter Schwankungen (…) offensichtlich den Wucher am Markt gestoppt und die Preise stabilisiert habe“, wodurch auch ein inflationsdämpfender Beitrag geleistet wurde. Im Kontext von wirtschaftlich und geopolitisch unsicheren Zeiten sei eine Sozialschutzvorrichtung erforderlich, die die Preisstabilität für Produkte gewährleistet, die für einen anständigen Lebensstandard streng notwendig sind, fügt die Partei hinzu. Die bürgerliche Opposition um die USR sieht jedoch in der Maßnahme einen Markteingriff, durch den bestimmte Erzeugnisse zur „Mangelware“ wurden, wie es in einem am Dienstag gescheiterten Misstrauensantrag gegen Landwirtschaftsminister Florin Barbu hieß.