Maskenpflicht im Freien bei Inzidenz über sechs

In der Hauptstadt Bukarest liegt die Inzidenz schon länger deutlich über sechs, seit Mittwoch besteht hier und in allen anderen Ortschaften, in denen die Neuinfektionsrate pro Tausend Einwohner binnen 14 Tagen diesen Wert übersteigt allgemeine Maskenpflicht im Freien – es gibt auch bestimmte Ausnahmen. In Ilfov, Temesch, Klausenburg und Dolj lag am Donnerstag die Inzidenz auch auf Kreisebene über sechs. | Archivfoto: Alex Tudor/Agerpres