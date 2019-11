Mazăre muss im Gefängnis bleiben

Bukarest (ADZ) - Die von Radu Mazăre eingereichte Nichtigkeitsklage gegen sein Urteil ist vom Obersten Gericht abgewiesen worden. Am 8. Februar war der gewesene Bürgermeister von Konstanza wegen illegalen Rückgaben von Küstenstreifen an der Schwarzmeerküste definitiv zu neun Jahren Haft verurteilt worden, die er im Gefängnis Rahova absitzt. Der Prozess lief schon seit neun Jahren, ein Urteil wurde mehrmals vertagt. Zwischenzeitlich war er in Madagaskar untergetaucht, ist aber ausgeliefert worden.