Medizinstudenten im Kampf gegen die Pandemie

Bukarest (ADZ) – In der Regierungssitzung von Donnerstag wurde in erster Lesung eine neue Dringlichkeitsverordnung besprochen, welche die Ergänzung des Personals im Gesundheitswesen während der Pandemie anbahnt. Medizinabsolventen und Assistenzärzte sollen für eine erwartete monatliche Arbeitszeit von rund 120 Stunden im Krankenhaus eine Entlohnung von 2500 Lei sowie Unterkunft, Verpflegung und Tagegeld erhalten. Für die Betreuung der Covid-19-Infizierten sollten freiwillige Medizinstudenten beistehen, erklärte Staatssekretär Raed Arafat. In einer ersten Etappe sollen 3000 von insgesamt 20.000 verfügbaren Mithelfern angeheuert werden.