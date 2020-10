Mehr Zugeständnisse bei Arbeitssuche

Bukarest (ADZ) – Arbeitsuchende haben in diesem Jahr begonnen, flexibler auf die Anforderungen der Arbeitgeber zu reagieren und mehr Zugeständnisse einzugehen, schlussfolgert eine von der Arbeitsmarktbörse eJobs mit 900 Beteiligten durchgeführte Studie. Zwei Drittel der Befragten haben beim neuen Job entweder ein Stellenangebot unter ihrem Ausbildungsniveau akzeptiert oder eine geringere Entlohnung. Nur ein Drittel der Teilnehmenden (Altersgruppe 18-24 und 45+) beharrte auf eigene Bedingungen, wobei jedoch fast die Hälfte davon eine Umschulung oder einen Wechsel des Arbeitsplatzes an einen anderen Ort in Erwägung zieht.



21 Prozent der Befragten, die ihren letzten Job verloren haben, arbeiten jetzt wieder, 12 Prozent sind Umschulungsprogrammen beigetreten und sehen jetzt mehr Einstellungsmöglichkeiten, 8 Prozent hatten den Mut, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Für über 50 Prozent der Befragten soll es im letzten Halbjahr keine positiven Änderungen gegeben haben.