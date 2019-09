Metrorex muss 132 Millionen Lei Schulden begleichen

Bukarest (ADZ) - Der Bukarester U-Bahn-Betreiber Metrorex muss bis Ende des Jahres 132 Millionen Lei Schulden für Wartung an den französischen Konzern Alstom begleichen. Metrorex gab in einer Mitteilung am Donnerstagabend bekannt, dass es wegen der Schulden weder eine Unterbrechung der Wartungsarbeiten geben, noch der U-Bahn-Verkehr betroffen sein werde.



Davor hatte Gabriel Stanciu, Generaldirektor von Alstom Rumänien, öffentlich bekannt gegeben, dass nach mehreren Mahnungen bezüglich der Schulden, die teilweise bis Oktober 2018 zurückreichen, ab kommender Woche auch weitere Schritte erwogen werden müssten, es würde aber nichts unmittelbar bevorstehen. Dennoch haben zahlreiche Fernsehsender und Zeitungen ab Montag Chaos und einen bevorstehenden Verkehrskollaps in der Hauptstadt angekündigt.



Laut Metrorex-Mitteilung habe man sich mit Alstom auf die unmittelbare Zahlung einer ersten Tranche von 25 Millionen Lei geeinigt.