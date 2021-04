MIG-Absturz: Pilot außer Gefahr

Bukarest (ADZ) Ein Mehrzweckkampfflugzeug vom Typ Mig21 Lancer der rumänischen Luftwaffe ist am Dienstagnachmittag während eines Trainingsflugs in der Nähe von Câmpia Turzii, Kreis Klausenburg, in einer unbewohnten Gegend abgestürzt. Wie das Verteidigungsministerium in einer Presseaussendung mitteilte, konnte sich der 37-jährige Pilot, Oberstleutnant Andrei Criste, rechtzeitig aus dem Jet katapultieren. Der verletzte Pilot wurde umgehend in ein Bukarester Militärkrankenhaus ausgeflogen und ist außer Lebensgefahr.