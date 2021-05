Mihăilă: Ursachen für Differenz bei Covid-Toten

Bukarest (ADZ) – Verwirrende Bürokratie, Verkettung menschlichen Versagens und unterschiedliche Meldeplattformen sind laut Gesundheitsministerin Ioana Mihăilă Ursachen für die Differenzen bei der Zählung der Covid-Toten, erklärt diese die Ergebnisse der Untersuchungskommission auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Die verschiedenen Meldeplattformen wiesen Differenzen von bis zu 500 Fällen in ein und demselben Spital auf. Corona-Forms registrierte für 2020 nur 16.120 Tote, MS hingegen 18.498, aus den Berichten der Spitäler sei man auf 18.670 gekommen. Einige besonders überlastete Spitäler hätten zugegeben, aus verschiedenen Gründen nicht alle Toten gemeldet zu haben. In einem Fall wurden in einer Plattform rund tausend Tote anstatt in die korrekte Spalte fälschlicherweise ins Kommentarfeld eingetragen. Auch hätte die WHO neue Codes für die Definition von Covid-Toten vorgegeben. Die Untersuchungskommission empfiehlt nun eine Aktualisierung der Zahlen in der Plattform Corona-Forms.