Mindestlohn soll um 100 Lei erhöht werden

Bukarest (ADZ) - Was der scheidende Arbeitsminister Marius Budăi schon Dienstag angekündigt hatte, dass nämlich der Regierungsbeschluss zur Anhebung des Mindestlohns in der Wirtschaft um 100 Lei veröffentlicht wird, ist Mittwochmittag geschehen. Viorica Dăncilă hatte diese Maßnahme schon Dienstag während einer Wahlveranstaltung in Botoșani hervorgehoben. Laut dem Regierungsprogramm „wird sich der Mindestnettolohn jährlich um 100 Lei erhöhen, sodass er 2020 höher sein wird als der Gegenwert von 300 Euro.“ Derzeit liegt der Bruttomindestlohn bei 2080 Lei.