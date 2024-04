Mineriade vom Juni 1990: Verfahren läuft weiter

Bukarest (ADZ) – Nach mehreren Vernehmungen von Beschuldigten liefert die Militärstaatsanwaltschaft weitere Details über die Vorwürfe, die sie erhebt. Die sieben Personen, darunter der frühere Premierminister Petre Roman, sein Stellvertreter Gelu Voican Voiculescu, Geheimdienstchef Virgil Măgureanu und der Anführer der Bergleute Miron Cozma, haben im Juni 1990 eine repressive Aktion gegen Demonstranten auf dem Universitätsplatz in Bukarest umgesetzt und dabei unrechtmäßig Kräfte des Innenministeriums, der Streitkräfte und der Geheimdienste, aber auch zehntausende von Bergleuten und anderen Industriearbeitern aus mehreren Landesteilen eingesetzt. Bei diesem „systematischen Angriff“ wurden vier Menschen durch Erschießung getötet. Zwei Personen wurden vergewaltigt, 1315 seelisch und körperlich verletzt und 1214 unrechtmäßig in ihrem Grundrecht auf Sicherheit verletzt. Die Beweise für die Anklage wurden seit 2021 neu erhoben, nachdem das Verfahren an die Staatsanwaltschaft zurück verwiesen wurde.