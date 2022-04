Misstrauensantrag gegen Umweltminister Tanczos

Bukarest (ADZ) – Die oppositionelle USR hat am Montag einen Misstrauensantrag gegen Umweltminister Barna Tanczos (UDMR) angekündigt und der Koalition zudem vorgeworfen, „unter einer Decke mit der Holzmafia“ zu stecken.



Der Ressortminister habe bis dato keineswegs unter Beweis gestellt, die Umwelt tatsächlich schützen zu wollen – im Gegenteil, er scheine eher bemüht, die Interessen der Holzmafia sowie des „kleptokratischen Systems“ hochzuhalten, sagte USR-Interimschef Cătălin Drulă auf einer Pressekonferenz. Tanczos werde daher schon bald Gelegenheit haben, dem Parlament zu erklären, weshalb er einen Chefinspektor des Forstamtes Temeswar sang- und klanglos entlassen habe, nachdem dieser offenbar illegalen Interessen der PSD und PNL vor Ort in die Quere gekommen sei, so Drulă.