Mobile Hilfe für Gebiete ohne Ärzte

Bukarest (ADZ) – Patienten in Problemregionen werden künftig mobil betreut werden können. Das Unterhaus hat in der entscheidenden Abstimmung ein entsprechendes Gesetz angenommen. Schwerpunktmäßig sollen sogenannte Medizinkarawanen in Gebieten ohne Hausarzt Untersuchungen auch für Patienten in sozialen Notlagen anbieten. Patienten werden überdies mit Arzneimitteln im Rahmen der nationalen Gesundheitsprogramme versorgt. Präsident Klaus Johannis muss das Gesetz ausfertigen und das Gesundheitsministerium soll Durchführungsbestimmungen erlassen.