Mordfall in Onești: Zwei Männer erstochen

Bukarest (ADZ) – In Onești, Kreis Bacău, wurden zwei Männer ermordet. Der Täter hielt die beiden Arbeiter zunächst in seiner Wohnung fest und rief selbst die Polizei – ihm drohte die Zwangsräumung, was er mit der Geiselnahme verhindern wollte. Ein Team der Polizei verhandelte zunächst vor Ort, bis der Entführer begann, gewalttätig gegen die Geiseln zu werden. Die Polizei stürmte die Wohnung und überwältigte den mit einem Messer bewaffneten Mann, er erlitt dabei Schusswunden in den Beinen. Die beiden Opfer wiesen mehrere Stichwunden auf – einer verstarb noch vor Ort, der andere kurz darauf im Krankenhaus.