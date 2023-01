Bukarest (ADZ) - Am Wochenende haben die Grenzpolizisten in Zusammenarbeit mit der Umweltschutzbehörde Bihor beim Grenzübergang Borș 2 einen mit 12.000 Kilogramm Betten und Matratzen beladenen LKW zurückgewiesen, soweit der Fahrer für die Fracht keine Herkunftspapiere vorlegen konnte und der Verdacht auf Schrotttransport bestand, laut einer Pressemitteilung der Grenzpolizei vom Sonntag. Die Fracht wurde dem Absender, ein Unternehmen aus Deutschland, retourniert, so die Grenzhüter.