Mundschutzpflicht im Freien in Bukarest

Bukarest (ADZ) - Aufgrund der steigenden Fallzahlen von Covid-19-Infektionen werden die Hygiene- und Schutzmaßnahmen in der Hauptstadt weiter verschärft. So ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung seit Dienstag auch im Freien Pflicht. Dies gilt für Orte mit hohem Personenaufkommen wie an Bus- und Staßenbahnhaltestellen, Bahnhöfen, auf Märkten und in Fußgängerzonen im Zentrum, wo der vorgeschriebene Mindestabstand von zwei Metern nicht immer eingehalten werden kann. Das hatten die städtischen Behörden am Montag beschlossen. In zahlreichen weiteren Kreisen des Landes gelten bereits derartige verschärfte Regelungen.