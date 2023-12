Nach Cîțu auch Voiculescu und Mihăilă strafverfolgt

Bukarest (ADZ) – Die beiden Gesundheitsminister während der Pandemie, Vlad Voiculescu und Ioana Mihăilă, stehen seit Freitag nach Ex-Premier Florin Cîțu ebenfalls unter Strafverfolgung. Ihnen wird Amtsmissbrauch mit besonders schweren Folgen und Beihilfe dazu vorgeworfen. In einem Pressekommunique erklärt die Antikorruptionsbehörde DNA, die zentralisierte Beschaffung von Impfstoff durch die EU-Kommission am 17. Juni 2020 enthielt eine „Opt-Out“-Klausel, jedes Land konnte innerhalb von 5 Tagen davon zurücktreten. Mihăilă habe ohne Bedarfsanalyse am 13. Mai 2021 ein Memorandum an den damaligen Premier adressiert, in dessen Folge 34.099.623 zusätzliche Dosen Pfizer-Impfstoff angekauft wurden, obwohl ihr bekannt gewesen sei, dass die Anzahl der Impfberechtigten nur 10,7 Millionen betrug und die am 1. Januar 2021 beschafften 37.588.366 Dosen ausreichen würden.



Mihăilă erklärte, der Ankauf sei gemeinsam mit der Regierung beschlossen worden. Voiculescu hatte vor seiner Anhörung bei der DNA erklärt, er habe keinen einzigen Vertrag unterschrieben, das nationale Impfkomitee habe den Impfstoff beschafft; die Entscheidung habe Cîțu stets in Absprache mit Staatspräsident Johannis getroffen.