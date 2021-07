Nach Problembären: Problemschakale

Tulcea (ADZ) – Bürgermeister aus Tulcea und vor allem aus dem Donaudelta klagen über sich mehrende Fälle, in denen Schakale in Höfe eindringen. Sie fordern die Freigabe für den legalen Abschuss und eine Studie über die Auswirkungen der zunehmenden Schakal-Population. Der Kreisrat Tulcea hat die Eingaben zwar an das Umweltministerium weitergeleitet. Kreisratsvorsitzender Horia Teodorescu verweist jedoch darauf, dass der Vorgang extrem sensibel sei, zumal Jagd im gesamten Biosphärereservat Donaudelta vollständig verboten ist.