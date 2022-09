Nach PSD-Alleingang: PNL-Spitze drängt auf Gegenschlag

Bukarest (ADZ) - Regierungs- und PNL-Chef Nicolae Ciucă ist am Mittwoch auf einer spannungsgeladenen Sitzung der PNL-Leitung wegen der jüngsten Alleingänge der PSD unter Druck geraten. Zahlreiche Spitzenliberale forderten ihren Parteichef auf, Arbeitsminister Marius Budăi (PSD) umgehend zu entlassen und den Seniorpartner angesichts seiner Dauerattacken auf liberale Minister endlich in die Schranken zu weisen. Beanstandet wurden auch die „Almosen“ der PSD bzw. die von Budăi in Aussicht gestellten populistischen Maßnahmen.

Ciuc˛ selbst hob anschließend auf einer Pressekonferenz hervor, dass der Arbeitsminister „ohne Genemigung des Regierungschefs“ mit Versprechungen vorgeprescht sei, die „weder auf Koalitions- noch auf Regierungsebene gebilligt“ worden sind und in Bezug auf die er angesichts des noch ausstehenden Haushaltsentwurfs für 2023 keineswegs versichern könne, dass sie überhaupt umsetzbar seien.

Die PSD bemühte sich daraufhin, via Facebook abzuwiegeln: Dies sei „nicht die richtige Zeit für Streitigkeiten“ und „ideologische Dispute“, in „Zeiten wie diesen“ habe prioritär „Bürgern und Wirtschaft unter die Arme gegriffen zu werden“, schrieb die PSD.