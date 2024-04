Nach Überstellung: Cherecheș will Freispruch

Bukarest (ADZ) – Die Saga um den rechtskräftig wegen Korruption zu fünf Jahren Gefängnis verurteilten Ex-Bürgermeister von Neustadt/Baia Mare ist immer noch nicht zu Ende. Eine Berufungsinstanz in Klausenburg/Cluj-Napoca hat seine außerordentlichen Rechtsmittel gegen das Urteil zumindest als zulässig befunden, nun soll am 18. April eine Entscheidung ergehen. Die Anwälte brachten nach eigenen Angaben dabei vor, dass bei einer der Richterinnen im Berufungssenat Unvereinbarkeit im Amt vorgelegen sei und dass der Strafprozess eigentlich hätte eingestellt werden müssen, da „bei einer Bestechlichkeitsstraftat die Verjährung eingetreten war.“



Cherecheș hatte sich nach seiner Verurteilung im November mit den Papieren eines Verwandten über die Grenze abgesetzt und war später in Deutschland festgenommen worden. Am 19. März überstellten ihn die deutschen Behörden nach Rumänien, nachdem er erfolglos gegen die Auslieferung geklagt hatte. Er sitzt im Moment im Gefängnis Rahova.