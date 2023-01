Nahende Rochade: Liberale stellen „Übergangsteam“ auf

Bukarest (ADZ) - Angesichts der Ende Mai anstehenden Rochade an der Regierungsspitze hat die erstmals im neuen Jahr zusammengetretene erweiterte Leitung der PNL beschlossen, ein „Übergangsteam“ aufzustellen, das zum einen den Wechsel erleichtern, zum anderen aber auch ein „Monitoring“ des übermächtigen sozialdemokratischen Seniorpartners vornehmen soll. Das teilte Regierungs- und Parteichef Nicolae Ciucă am Montag nach einer Sitzung des PNL-Landesbüros mit. Besagtem Übergangsteam, das bis Ende Februar u. a. auch einen Fahrplan bezüglich „eventueller doktrinärer und ideologischer Änderungen“ vorzulegen habe, werde PNL-Vize Dan Motreanu vorstehen, so Ciucă. In puncto nahender Rochade stellte der Noch-Premierminister zudem klar, dass diese „gemäß Koalitionsvertrag durchgezogen wird“, wobei an letzterem „nicht gerüttelt“ werde.



Seine Liberalen forderte der Parteichef eindringlich zu mehr „Präsenz“ auf – in einem Vorwahljahr seien „Informationskampagnen“ unabdingbar, die Bürger hätten darüber im Bilde zu sein, mit welchen Maßnahmen die PNL sowohl ihnen selbst als auch der Wirtschaft in Zeiten der Mehrfachkrise unter die Arme gegriffen habe.