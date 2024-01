Năstase macht Rückzieher nach Fälschungsverdacht

Bukarest (ADZ) – Alt-Premierminister Adrian Năstase reagiert pikiert, nachdem namhafte Kunstkritiker Zweifel äußerten, dass einige seiner in der Bukarester Ausstellung zum rumänischen Surrealisten Victor Brauner gezeigten Bilder echt seien. Der für sein Engagement im Kunstgeschäft bekannte frühere PSD-Politiker zog die betreffenden Bilder daraufhin zurück. Die Ausstellung ist nun für die Umgestaltung vorübergehend geschlossen.



Sie war letztes Jahr ein echter Hit im Rahmen der Kulturhauptstadt Temeswar und wurde anschließend auch im Nationalen Kunstmuseum in Bukarest ausgerichtet.



Mehrere Kritiker meldeten in letzter Zeit ihren Verdacht an, dass einige der Bilder Fälschungen sein könnten. MNAR-Intendant Călin Stegerean wies die Vorwürfe zurück und sagte, dass in der Fachliteratur seit 2003 die Echtheit der Bilder nicht infrage gestellt worden sei. Kulturministerin Raluca Turcan ordnete eine Begutachtung der Objekte an.