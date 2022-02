Nationalrekord: 37-Jährige mit achter Kaiserschnittgeburt

Von: Șerban Căpățână

Eine Frau aus dem Kreis Alba hat am vorigen Freitag im Notfallkrankenhaus Alba ihr achtes Kind per Kaiserschnitt zur Welt gebracht und somit einen neuen Rekord für Rumänien erlangt, teilte die örtliche Zeitung Alb24.ro mit. Sowohl die Mutter als auch das neugeborene Mädchen sind in bester Ordnung. Die ersten sieben Babys hatte die Frau in Italien zur Welt gebracht, wo sie zu derjenigen Zeit arbeitete und danach, pandemiebedingt, wieder nach Hause nach R²zboieni – Cetate, Kreis Alba, zurückkehrte.



Nach einer fast 39-wöchigen Schwangerschaft ohne Komplikationen wurde die Patientin am vorigen Dienstag ins Krankenhaus eingeliefert, wo am Freitag der Kaiserschnitt durchgeführt wurde. Die Operation dauerte knapp eine Stunde, etwas länger als normalerweise, verlief aber ohne Komplikationen, teilte Oberarzt Cristian Țibea mit.



In einer Pressemitteilung vom Dienstag beglückwünschte auch die Krankenhausverwaltung die erweiterte Familie.