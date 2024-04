NATO richtet Großübung am Schwarzen Meer aus

Bukarest (ADZ) – Bis zum 21. April trainieren 2200 Soldaten aus 12 NATO-Ländern wie Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Holland, Italien, Polen, Portugal, der Türkei und den USA sowie Partnerstaaten (Georgien, Republik Moldau) verschiedene Einsatzmodelle im Gebiet des Schwarzen Meeres, der Küstenregion und im Donaudelta. Die multinationale Übung „Sea Shield 24” sei die größte, die die rumänischen Seestreitkräfte in diesem Jahr veranstalten wird und soll unter anderen Zielen auch das Zusammenspiel der teilnehmenden Kräfte verbessern, teilte das Verteidigungsministerium in Bukarest mit.



So üben die Verbände auch Operationen zur Bekämpfung illegaler Handlungen auf der Donau und auf See, führen Such- und Rettungsoperationen durch, helfen einem Schiff in Not und sichern kritische Infrastruktur, wobei das Einsatzszenario an die aktuelle Sicherheitslage angepasst ist. 27 Schiffe, über 90 Boote und Landfahrzeuge sind an der Übung beteiligt.