Bukarest (ADZ) – EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will „die Notbremse ziehen“, was Einreisende aus 6 Ländern Afrikas in die EU betrifft, wie sie auf Twitter verkündet. Grund ist eine besorgniserregende neue Variante, die in Südafrika festgestellt wurde. Von der Leyen kündigte an, Reisen auf dem Luftweg einschränken zu wollen, wie in mehreren Ländern bereits geschehen. Die neue Variante B.1.1.592 steht im Verdacht, gegen die Impfungen resistent zu sein.