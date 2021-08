Neue E-Ausweise könnten noch geändert werden

Bukarest (ADZ) – Die Angaben auf den neuen elektronischen Personalausweisen können in der Testphase noch geändert werden, erklärte am Mittwoch Cătălin Giulescu, Direktor des Einwohnermeldeamts, als Reaktion auf Kritik, insbesondere seitens der AUR-Partei. Der Ausdruck für das soziale Geschlecht (rum. gen) könne wieder mit demjenigen für das biologische Geschlecht (rum. sex) ersetzt werden, die Nationalflagge kann auch aufgedruckt werden, jedoch müsste man dann aus Platzgründen auf das Staatswappen verzichten. Die neuen Ausweise sollen innerhalb von neun bis zwölf Monaten verfügbar sein, so Giulescu.