Neue Risikoländerliste ab Sonntag

Bukarest (ADZ) – Das Nationale Komitee für Notfallsituationen (CNSU) hat die Liste der Covid-19-Risikoländer aktualisiert, die ab 5. September in Kraft tritt. In die rote Zone wurden u. a. Serbien, Albanien und Estland aufgenommen. Spanien und Liechtenstein wurden auf die gelbe Liste heruntergestuft, wo Bulgarien nach wie vor figuriert. In die gelbe Zone hochgestuft wurden etwa Österreich, Luxemburg, Bosnien-Herzegowina und Norwegen. Für ungeeimpfte Einreisende aus der gelben oder roten Zone besteht eine 14-tägige Quarantänepflicht.