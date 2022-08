Neue Steuern seit Montag in Kraft

Bukarest (ADZ) – Die vor etwa zwei Wochen beschlossenen umfangreichen Steueränderungen sind teilweise bereits am Montag in Kraft getreten. So werden die Tabak- und Alkoholsteuern angehoben, was sich auch auf die Ladenpreise damit zusammenhängender Produkte auswirken könnte. Stark ist auch der Bereich Lohnbesteuerung betroffen. Im Baugewerbe und der Landwirtschaft wird die Schwelle, bis zu der Mitarbeiter von der Lohnsteuer befreit sind, von 30.000 auf 10.000 Lei brutto herabgesetzt. Zudem müssen branchenübergreifend Teilzeitbeschäftigte Beiträge zur Renten- und Krankenkasse abführen, die der Höhe des Mindestlohns (2550 Lei brutto) entsprechen - auch wenn sie weniger verdienen. Ausgenommen davon sind unter bestimmten Umständen Schüler, Studenten und Rentner. Vor allem diese neue Lohnsteuervorschrift war von der Privatwirtschaft beanstandet worden und führte offenbar bereits zu einigen Entlassungen.



Nicht zuletzt werden Gewinne aus Wetten und Glücksspielen deutlich stärker besteuert, wobei der Spitzensatz von 25% auf 40% steigt und dieser schon ab weit geringeren Beträgen greift. Die Maßnahmen sollen der Staatskasse bis Jahresende zusätzlich über 1,19 Milliarden Lei einbringen.