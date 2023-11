Neuer Rektor bei Polizeiakademie eingesetzt

Bukarest (ADZ) – Das Innenministerium hat am Sonntagabend angekündigt, dass bei der Polizeiakademie „Alexandru Ioan Cuza“ der Brigadegeneral Liviu Uzlău als neuer Rektor eingesetzt wird, nachdem im Zuge eines Skandals um die Ausbildungsbedingungen der bisherige Rektor Claudiu Chindriș seines Amtes enthoben wurde. Die Polizeiakademie hatte angekündigt, dass bis nach den Feiertagen Kurse nur noch Online gehalten werden, um am Hauptsitz „Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten zu beschleunigen“.



Die Amtsenthebung Chindriș‘ sowie die vorübergehende Schließung der Akademie erfolgen auf eine Reihe von Veröffentlichungen der Polizeigewerkschaft „Europol“, welche mangelhafte Ausbildungsbedingungen aufzeigten. In einer Mitteilung von Samstag bezeichnete Europol die Verhältnisse als „unhygienisch, prekär, gefährlich und elend“. Des Weiteren werde immer noch auf Laborresultate zu einer Reihe von Lebensmittelinfektionen gewartet.



Bereits Anfang vergangener Woche hatten Gewerkschaften der Haftanstalten die Leitung der Polizeiakademie des Amtsmissbrauchs und Urkundenfälschung beschuldigt und angekündigt, die Antimafiastaatsanwaltschaft DIICOT einzuschalten.