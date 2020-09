Neues Forstgesetz: WWF kritisiert Johannis

Bukarest (ADZ) - Die Naturschutzorganisation WWF kritisiert Staatspräsident Klaus Johannis für die Ausfertigung des neuen Forstgesetzes. Es sei keine Reform, sondern nur „Kosmetik“ und fördere weiterhin illegalen Holzschlag, hieß es in einem vorhergehenden Brief an Johannis mit der Bitte um Rücksendung an das Parlament. Kritikpunkte sind u. a. das unverändert bürokratische System, die Schwelle von 10 Kubikmetern, ab der erst Nachweisdokumente für einen Transport nötig sind, die Nichtberücksichtigung von Überladung als Form von Holzdiebstahl. Die NGO Greenpeace und die Bürgerinitiative Declic begrüßten das neue Gesetz.