Neues Gesetz zum sozialen Dialog

Bukarest (ADZ) – Am 23. Dezember hat das Parlament die ursprünglich vom Senat abgewiesene Fassung des Gesetzes zum sozialen Dialog mit zahlreichen Änderungen verabschiedet, laut avocatnet.ro. Es seien jedoch weitere Gesetzesänderungen nötig, inklusive des Arbeitsrechts, damit die neuen Bestimmungen in Kraft treten können. Unter den wichtigsten Änderungen führt das neue Gesetz die Pflicht von gewählten Mitarbeitervertretern oder Gewerkschaften bereits in Unternehmen mit mindestens zehn Angestellten ein (bisher ab 21), wobei Arbeitgebern explizit untersagt wird, sich in den Wahlprozess einzumischen oder einem Mitarbeitervertreter auf Grund seiner Tätigkeit als solchem zu kündigen.



Gleichzeitig wird der landesweite Kollektivvertrag wieder eingeführt sowie der Kollektivvertrag für Unternehmen mit mindestens zehn Mitarbeitern, dem fünf wesentliche, verhandelbare Elemente hinzugefügt werden. Das neue Gesetz wird von einigen Arbeitgeberverbänden kritisiert. Obwohl es Mechanismen für mehr Dialog mit den Gewerkschaften zu bieten scheint, öffne es Tür und Tor für weniger relevante Konflikte und werde den „sozialen Frieden“ nicht fördern, so Radu Burnete, Exekutivdirektor der Arbeitgeberföderation Concordia.